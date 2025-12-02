重新擁抱對台灣貿易邦交 巴拿馬有譜！宏都拉斯也不遠了

巴拿馬正探索與台灣恢復更廣泛的貿易連結的可能性，兩國之間的海上活動正是推動這項探索的動力。許多在巴拿馬註冊的商船歷來都經營著與台灣相關的航線。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據宏都拉斯媒體報導，台灣駐巴拉圭大使韓志正提到，巴拿馬國內正就加強與台灣關係的可能性展開討論。他表示，巴拿馬正在探索與台灣恢復更廣泛的貿易連結的可能性，而兩國之間的海上活動正是推動這項探索的動力。他指出，許多在巴拿馬註冊的商船歷來都經營著與台灣相關的航線。

韓並解釋說，巴拿馬雖然也與中國保持外交關係，但仍維持與台灣的自由貿易協定。因此，兩國之間的出口貿易保持不變。

韓志正強調，台灣的主要合作領域集中在醫療和教育，台灣認為這兩個領域對於與台北保持聯繫的國家至關重要。他也提及農業和科技領域的合作機會，但同時強調社會計畫通常是優先考慮。

韓志正強調，相較於洪都拉斯的情況有所不同，因為洪都拉斯與台北斷交的決定是基於「意識形態問題」。

在其他國家，中國並非兌現所有承諾，宏都拉斯因為中國沒有兌現承諾，造成國內水產業出口大減、建設案跳票延宕和大量失業。韓志正指出，在洪都拉斯的案例中，這些承諾最終只會導致協議破裂，而現在協議實質上已經失效。

巴拿馬9名國會議員11月25日起訪台，這也是兩國斷交後首度有國會議員團訪台。巴拿馬國會議員德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）表示，此行目的在於重拾台巴過往友誼，盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋樑，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

宏都拉斯日前（11月30日）舉行總統大選，結果也即將出爐。根據目前初步結果顯示，兩位親台候選人票數僅差515張票，由獲得美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉領先另一名「自由黨」候選人納斯拉亞，選情極度膠著。而親中的執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達則居第三名落後。

此前常駐台北的洪都拉斯律師兼分析人士費爾南多·拉莫斯 （Fernando Ramos） 稱，洪都拉斯政治走向的轉變可能促成該國與台灣恢復外交關係。他在接受Centroamérica360採訪時表示，如果反對派贏得2025年總統大選，洪都拉斯與台灣重建外交關係的可能性極高。

