廣宇啟動「3S」策略 人形機器人2027見成效

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團旗下連接器廠廣宇（2328）積極押注協作型與人形機器人高成長市場，啟動「3S（Stretch 延伸、Shift 轉向、Scale 擴張）」策略，加速關鍵零組件技術佈局。公司今天表示，2030年前機器人產業年複合成長率可望超過三成，目前已提前切入線束、軸向電機與未來減速器等核心模組，預期人形機器人業務最快將自2027年起帶來明顯營收貢獻。

廣宇指出，近年受到對等關稅與通訊、消費性電子需求疲弱影響，經營方針逐步回到「獲利提升、產品組合優化」主軸，並同步調整中國與馬來西亞產線以降低製造成本。董事長也同時負責鴻海商用電動車與精密模具自動化業務，使廣宇在集團機器人與自動化供應鏈中的角色進一步擴大。

在產品佈局方面，廣宇表示，機器人價值鏈可拆分為資料層、軟體層、硬體層與市場層四大模組，公司已逐一卡位。資料層部分，公司投資中國機器人訓練場，先從工廠場景著手，累積動態資料庫與應用 know-how。軟體層方面，公司希望未來能支援多品牌 AMR（自主移動機器人）與機器人控制平台，提升整合能力。

硬體層是廣宇的核心戰場，涵蓋神經線束、軸向電機與減速器三大關鍵零組件。公司已完成歐洲軸向電機併購，預計2026年上半年送樣工業等領域，下半年開始量產；同時正積極爭取減速器技術，目標在2026年取得關鍵工藝，以補齊人形機器人運動機構組合。公司設定未來在關鍵模組的佔比希望達到25%至50%。

市場層面，公司除參與多家中國機器人新創募資外，也與鴻海集團全球布局協同運作，盼拓展出海口。今年 AGV、AMR 已陸續提供產品，第三季人形機器人線束送樣完成，公司將加速導入更多模組設計，擴大在機器人供應鏈的角色。

廣宇規劃將 3S 策略落實於全球產能與技術卡位。其中，Stretch（延伸）方面，公司預計運用馬來西亞既有礦機製造能力服務新美系客戶，並藉此延伸至未來的人形機器人供應鏈。Shift（轉向）方面，公司鎖定歐洲併購標的，並強調若進一步收購減速器技術仍以歐系與日系為優先。Scale（擴張）方面，公司思考以「代理整合」方式介入海外機器人品牌，加速掌握資料庫、軟體與控制技術，同時避免與既有代工客戶產生競合。

在產能配置上，公司正將中國車用線束產能整合至安徽蕪湖，並併購安慶廠因應工控與機器人需求；馬來西亞則收購夏普北馬廠，年底交割後將全面供應美國礦機客戶。網通產品訂單預計自2026年下半年開始放量，公司也預期未來有機會切入通用型伺服器組裝。

