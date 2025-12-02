自由電子報
新台幣匯率連三黑 微貶0.4分收31.435元

2025/12/02 20:37

新台幣匯率今天終場以微貶0.4分作收，收在31.435元，寫下連三黑。（本報資料照）新台幣匯率今天終場以微貶0.4分作收，收在31.435元，寫下連三黑。（本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於市場逐漸消化對美國聯準會（Fed）於12月的降息預期，新台幣兌美元匯率呈先貶後升，不過，終場以微貶0.4分作收，收在31.435元，寫下連三黑，台北及元太外匯市場總成交值略增至17.53億美元。

根據市場報價，當日開盤為31.44元，最高31.403元、最低31.451元。

外資呈現雙向操作，隨著台股走揚，盤中一度由黑翻紅，甚至觸及31.4元整數關卡，不過，匯銀人士表示，央行趕在尾盤加大調節力道，終場收31.435元、小貶0.4分。

進一步檢視今日主要亞幣兌美元表現，互有升貶，其中，根據央行統計，韓元升值0.08％、人民幣升0.04％，日圓貶值0.26％，新加坡幣貶0.1％、新台幣小貶0.01％。

回顧上個月，匯銀人士表示，11月因外資出走，導致匯價一路下挫，雖然，月底在降息題材拉抬之下，新台幣兌美元一度回升，全月仍重貶6.59角或2.09%，月線連2黑。

