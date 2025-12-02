學獲台積電「這項」關鍵優勢 外媒：英特爾或將改變遊戲規則

如果蘋果選擇將更多晶片訂單轉移到英特爾，這筆交易最終可能會更有價值。目前，蘋果的所有晶片製造需求都完全依賴台積電，這使得蘋果在價格談判中幾乎沒有議價能力。（彭博，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕最近媒體傳出英特爾可能已經拿下蘋果訂單，有望在2027年開始出貨低端M系列晶片。雖然目前沒有任何官方消息或保證，但英特爾作為一家重要的晶圓代工客戶，這將是一場重大勝利，或許也將改變未來晶圓代工的遊戲規則。

外媒The Motley Fool報導，除了營收之外，英特爾的另一個主要優勢將在於它將獲得全球最大半導體買家的信任，而這種客戶的「信任感」，也正是全球最大晶圓代工台積電受到全球大廠肯定的關鍵。

知名分析師郭明錤在最近一篇發表於X的文章中指出，英特爾成為先進製程供應商的前景「已顯著改善」。他表示，蘋果計劃在其入門級M系列處理器中使用英特爾18A-P製程，該系列處理器目前用於MacBook Air和iPad Pro，預計將於2027年第二季度左右開始出貨。郭明錤預計初期年產量將在1500萬至2000萬顆晶片之間。

如果蘋果的收購案最終達成，英特爾的初期營收將受到顯著影響。據報導，蘋果目前向台積電支付每顆A18晶片約45美元，而隨著台積電下一代製程製程的推進，晶片成本預計將大幅上漲。根據蘋果的晶片採購量和單價，這筆潛在交易每年可能為英特爾帶來10億美元的收入。

或許營收初期可能貢獻不大，但英特爾將取得另一個優勢，即獲得全球最大半導體買家的信任。英特爾在建立可持續且具競爭力的代工業務方面面臨許多技術挑戰，包括如何實現能夠帶來可接受利潤率的良率。然而，更大的挑戰在於贏得潛在客戶的信任。

英特爾十多年前曾嘗試建立自己的晶片代工業務，但最終放棄。蘋果在2011年曾考慮英特爾作為其iPhone晶片的製造商，但最終選擇了台積電。台積電創始人張忠謀曾表示，蘋果首席執行長庫克告訴他，「英特爾根本不懂如何做一家代工企業。」

如果蘋果選擇將更多晶片訂單轉移到英特爾，這筆交易最終可能會更有價值。目前，蘋果的所有晶片製造需求都完全依賴台積電，這使得蘋果在價格談判中幾乎沒有議價能力。引入英特爾作為第二供應商，並允許蘋果選擇將更多晶片訂單從台積電轉移出去，可以幫助蘋果降低整體成本。

即便這筆蘋果交易最終達成，英特爾晶圓代工業務仍需數年時間才能獲利。該公司需要為其英特爾18A系列製程和即將推出的英特爾14A製程拓展客戶群。如果18A-P製程能夠很好地滿足蘋果的需求，那麼蘋果未來也可能成為14A製程的客戶。

英特爾計劃最快於今年底推出採用英特爾18A製程製造的部分晶片。以PC為導向的Panther Lake即將上市，而以伺服器為導向的Clearwater Forest則計劃於2026年推出。

如果這些晶片在英特爾最新的製造流程下表現出色，潛在的代工廠客戶可能會更積極地考慮與英特爾合作。

在英特爾所有潛在的代工客戶中，蘋果無疑是最具影響力的客戶之一，其營收潛力巨大，尤其如果蘋果未來將更多訂單轉移到英特爾，而蘋果的這一舉動無疑會增強英特爾的信心，進而吸引更多客戶效仿。

英特爾目前尚未完全走出困境，但看起來最糟糕的時期或許已經過去。

