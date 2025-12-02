金管會宣布高晶萍、黃仲豪與王秀玲 升任證期局長、副局長及主秘

金管會宣布最新人事，包括高晶萍、黃仲豪與王秀玲，分別升任證期局長、副局長及主秘。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕確定了！金管會今天發布公告最新人事命令，金管會證期局局長一職由高晶萍陞任，所遺證期局副局長一職，由黃仲豪主任秘書陞任，至於遞移之主任秘書一職，由組長王秀玲陞任，上述三項人事職位，均於114年12月2日到任。

此外，金管會也公告第四件人事異動，綜合規劃處處長林羲聖於114年11月21日調金融市場發展及創新處，該遺缺由金管會綜合規劃處副處長劉秀玲陞任案，奉行政院114年12月2日令核定，並於114年12月2日到任。

金管會今天表示，證券期貨局局長張振山於114年12月2日退休，遺缺由副局長高晶萍陞任案，奉行政院114年12月2日令核定，副局長遺缺由主秘黃仲豪陞任，另該主秘遺缺由組長王秀玲陞任。

根據金管會提供資料，新任證券期貨局局長高晶萍，為國立政治大學會計學系畢業、國立成功大學會計學碩士，83年公務人員高等考試二級考試會計審計類科及格；主要經歷包括：金管證券期貨局科長、簡任秘書、副組長、組長、主任秘書。她原任職位金管員會證券期貨局副局長。

新任金管會證券期貨局副局長為黃仲豪，國立中興大學財稅學系畢業、國立政治大學財政學研究所碩士，85年公務人員高等考試三級考試財稅行政類科及格，金管會證券期貨局科長、專門委員，金管會專門委員、金管會證券期貨局組長。原任職位是金管會證券期貨局主任秘書。

至於新任金管會證券期貨局主任秘書為王秀玲，她是國立政治大學統計學系畢業、東吳大學企業管理學系碩士，86年公務人員高等考試三級考試企業管理類科及格；金管會證券期貨局科長、專門委員、副組長。她原任職位是金管會證券期貨局組長。

新任金管會綜合規劃處處長為劉秀玲。國立臺灣工業技術學院企業管理學系畢業、國立臺灣工業技術學院管理（技術）研究所碩士，英國城市大學銀行及國際金融所碩士、79年公務人員高等考試企業管理人員類科及格。金管會銀行局科長、專門委員、副組長，金管會專門委員，原本職位是金管會綜合規劃處副處長。

