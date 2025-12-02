中油三接涉「預算暴衝百億」遭檢調搜索 世曦工程：全力配合司法調查

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日前，中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，遭週刊踢爆浮報經費百億元。台北地檢署今（2日）指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明。對此，台灣世曦發出聲明表示，全力配合中油三接案司法調查，協助釐清案情。

北檢指出，今年11月11日接獲匿名檢舉信函，立即指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部地區機動工作站共同偵辦。經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，於今日指揮廉、調搜索中油公司、世曦公司及案關人員住居所、辦公位置共11處，並通知2公司與本案採購有關人員、主管共13人到案說明，目前持續調查釐清中。

對此，台灣世曦聲明指出，針對檢調今日因中油第三接收站案調查需要進入公司調查一事，本案日前於媒體報導後，公司即將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，公司全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位之指示，提供必要之文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，公司願意盡力協助釐清案情。

公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，亦期盼透過司法程序釐清事實。目前公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質之工程顧問服務。另就媒體報導有關前任董事長施義芳先生是否接受調查一事，其目前未任職於台灣世曦，本公司無從表示意見。

今年11月有週刊踢爆，中油觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，該防波堤工程原先預算僅約94億元，卻在短時間內歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。對此，中油董事長方振仁在11月19日赴立院專案報告表示，該案自委託台灣世曦工程顧問設計並編列預算以來，「第一版預算就是238.4億元」，後續依採購程序調整至253億元，媒體所揭露的94億元、120億元、150億元等數字「從未出現在中油內部文件」。

