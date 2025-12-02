中年夫婦年收入400萬元 後悔「這心態」送3兒女上名校花光積蓄 憂晚年會破產

作為父母，為孩子的未來投資是人之常情，但也不應該忽視自己未來的退休生活規劃。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕就讀私立大學需要一大筆錢，儘管許多家庭願意在子女的學費上投入大量資金，希望他（她）們能接受良好的教育。但如果錯誤地評估子女學費與自己的退休儲蓄間的關係，當接近退休時，可能會面臨嚴峻的財務現實。日媒報導，一對年收入2000萬日圓（台幣400萬元）的夫婦，送三個孩子上了知名大學，如今兩人快到60歲，卻面臨著沒有積蓄的現實。

現年58歲、居住在東京的公司高層森田真一（化名）說道：「這一切都是為了面子，或許我把孩子送進『名牌私立大學』只是為了滿足自己的虛榮心」。他和妻子理惠（58歲）都有工作，家庭年收入約2000萬日圓。

多年來，理惠一直兼職工作，同時供應三個孩子上著名的私立大學。他們的大兒子就讀東京一所大學，大女兒就讀於關西著名的私立大學，二女兒就讀於知名的藝術院校，這些學校的學費都非常高昂。

理惠說：「我想尊重孩子們的意願，所以她沒有引導他們去讀國立大學，而是自己支付了所有孩子的學費，並且還定期寄錢給子女。」

森田表示，「在親戚朋友面前，她們都會說，『你的三個孩子都上了私立大學，真了不起！』我當時並不在意。但現在回想起來，那是一種危險的虛榮心作祟……現在想想，我真是太傻了」。

雖然私立大學的學費因學校和專業而異，但根據日本文部科學省的一項調查，私立文理大學第一年的平均學費，四年的總費用估計在400萬至450萬日圓（台幣90萬元）之間。

「但實際上，遠不止這些」，森田說。他每個月還要寄10萬多日圓給無法通勤的大女兒和二女兒，「生活開支一直捉襟見肘。」

理惠不願意讓孩子們背負債務，所以也從未申請過獎學金，而是用自己和丈夫的收入和積蓄支付所有教育費用。她不僅積極承擔學費，還承擔電腦、美術用品和出國留學等必要開支，三個孩子的總費用（不包括房貸）大約接近3000萬日圓（台幣604萬元）。

她說 ：「在那之前，我的年收入足夠，但我幾乎每年都把所有收入都花在了學費和生活費上。不知不覺中，我的積蓄就所剩無幾了。快到60歲時，我終於意識到，如果繼續這樣下去，我老了以後肯定會破產。」

森田原本以為如果需要的話，他會拿到一筆職場遣散費。然而，公司政策規定，稅後遣散費約為1200萬日圓。他還有超過500萬日圓的房貸未還清，扣除房貸後，他沮喪地發現，剩下的錢遠遠不夠他安享晚年。

森田並不否認教育投入的價值。然而，回首往事，他表示自己應該更早意識到「退休是在教育支出高峰期之後就要面臨的」；他感嘆說：「作為父母，為孩子的未來投資是人之常情，但我們不應該忽視自己的未來。我認為現在終於到了我們夫妻倆重建生活的時候了。」

