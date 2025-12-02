接軌IFRS17 凱基金：3大商品為主軸 明年配息現金為主

凱基金控今（2）日舉辦2025年第3季法人說明會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（2）日舉辦2025年第3季法人說明會，法人關注明年接軌2026年接軌IFRS 17號公報後，如何優化產品組合，預期累積新契約CSM（合約服務邊際） 的目標。凱基金表示，預期將以美元保單、高保障型商品及投資型商品為核心主軸累積CSM，開帳後的CSM預期可達2000億以上，首年攤銷率約6%至7%，將是壽險獲利的穩健基礎，未來每年新契約的CSM會以300至350億為目標。

凱基金前3季稅後淨利190.5億元、EPS1.09元，前獲利表現較去年同期衰退。針對於明年的配息規劃，凱基金表示，過去金控現金股利配發的基礎，8成來自於旗下銀行與證券子公司，今年2家子公司獲利仍維持成長，暗示明年現金股利應仍有一定水準，且配息規畫仍將以現金股利為主，再視情況決定是否要搭配股票股利。

凱基人壽今年受匯率影響，獲利較去年同期衰退，前3季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；第3季單季獲利達81.9億元，獲利動能顯著回升。初年度保費收入（FYP）年增22%、達527.4億元。凱基金表示，凱基人壽維持穩健投資組合，在外匯價格變動準備金新制下強化避險操作彈性，9月底外匯準備金餘額約300億元。

凱基銀行前3季稅後獲利52.9億元、年增20%，財富管理手續費年成長率達25%，並連續3年維持雙位數成長。個金和法金各類放款均達雙位數成長，整體放款餘額年增13%。同時持續優化存款結構，活存比提升至43%。

凱基證券前3季稅後淨利81.6億元、股東權益報酬率（ROE）16.9%、優於市場同業；第3季在市場成交量活絡的帶動下，主要業務表現皆有提升，淨收益較前兩季平均增加71%。凱基證券資產管理總規模年增16%，截至9月底達3,283億元，財富管理相關營收年增9%。

凱基投信第3季公募基金管理資產規模達3,082億元，位居業界第8。第3季領先同業推出兩檔被動式多資產ETF。中華開發資本前3季稅後淨利5.2億元，總投資規模達到955億元；其中資產管理業務達到597億元，管理費收入年增13%。

