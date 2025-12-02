員工竊台積電機密 起訴東京威力求處罰金1.2億

員工竊台積電機密案，東京威力被起訴求處罰金1.2億。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善2奈米製程蝕刻機台表現等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，高檢署8月將3人依違反國安法起訴，仍在智慧財產及商業法院審理中；高檢署今再依國家安全法等罪，追加起訴東京威力公司，並請法院科處1.2億元罰金。

高檢署指出，經訊問陳力銘與東京威力公司相關員工，比對全案事證及東京威力公司提出的答辯資料，認東京威力公司依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力公司除內部規範訂有一般性、警告性規定外，欠缺踐行具體防範管理措施的事證，故認未盡力為防止行為，應負國家安全法等法律規定法人刑事責任。

高檢署今日是依東京威力涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，向法院追加起訴，分別求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行刑1.2億元。

檢調調查，陳力銘是東京威力的受僱人，擔任行銷及產品經理，從2023年8月起至今年5月，找上過往台積電同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍「Security B或C」製程或實驗結果等機密，事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力；檢方今年8月間起訴陳力銘等人，全案仍在智慧法院審理中。

