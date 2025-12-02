獨家》台積電加碼2奈米廠確定了！南科特定區開發計畫公告曝光

台積電南科特定區首座廠開發計畫公告曝光。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕本報日前獨家報導，半導體供應鏈傳出台積電預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區。根據政府網站公開資訊顯示，台積電今（2）日提出在南科特定區A區區塊新建半導體廠計畫環評公告，計畫基地面積約為14.6公頃。也就是說，台積電先提出加碼約1座廠的開發計畫申請了。

政府網站今公告「臺南科學工業園區特定區（開發區塊A）新建半導體廠計畫，依開發行為環境影響評估作業準則第9條提出，開發單位為台積電，審查單位是台南市政府。計畫基地位於臺南市安定區，土地使用分區將為臺南科學工業園區特定區之計畫產業支援區（第一種產業服務專用）土地，北側鄰近市道178線，西側為直加弄大道，南側臨接「樹谷園區」，東側臨接南部科學園區管理局「臺南園區」。

台積電開發計畫指出，為了滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固台灣半導體產業的國際領先地位，厚植先進製程技術及強化競爭優勢，公司規劃在南科特定區的開發區塊A區土地興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃，以持續發展先進製程並充分發揮產能群聚效應。

半導體供應鏈日前透露，台積電因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區，推估若以1座廠投資金額3千億元，總投資額將達9千億元。

供應鏈廠商並透露，台積電已與國科會等政府單位會商，表達將增加再投資建3座2奈米廠的資源需求，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」，以用地區塊來看，A區是適合晶圓廠建地，建廠時程可能還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

供應鏈推估，台積電先提出一座廠的開發計畫，但特定區共有7個區塊，後續用地陸續取得，台積電可望續提出開發計畫申請。

輝達執行長黃仁勳日前專程來台參訪南科台積電晶圓18廠、參加公司運動會，引起轟動，魏哲家也透露他是來「要更多晶片」，但對要多少產能視為機密。魏哲家對外也公開提到，AI驅動客戶對先進製程需求超過預期，產能「不夠、不夠、還是不夠」。

