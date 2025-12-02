大豐電前3季營收創新高 AI時代寬頻主導策略奏效

有線電視與寬頻業者大豐電今日召開法說會，公布前三季獲利創高。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕有線電視與寬頻服務商大豐有線電視（6184）今（2）日舉行法說會，公布今年前三季營運表現。公司指出，面對有線電視市場結構性下滑，以及AI浪潮興起的產業環境下，集團秉持「寬頻主導」轉型戰略，效益顯著。大豐電今年前三季合併營收達新台幣16.2億元，創下同期新高，年增2.3％；每股稅後盈餘（EPS）達到2.57元，展現穩健成長動能。

大豐電董事長張銘志強調，寬頻服務已成為有線電視業者的營運核心及轉型方向，旗下「大大寬頻」已在新北、高雄經營區域內完成100%FTTH（光纖到府）建設，躍居國內數位基礎建設的領跑者。張銘志表示，大豐經營區內全區寬頻滲透率已達82％，未來將充分利用高品質的FTTH建設優勢，轉化為競爭力，推動大大寬頻成為首批以「數位通訊與區域經營」掛牌的新型寬頻網路運營商。

儘管有線電視用戶因串流、社群平台影音興起，收視習慣改變，導致每季用戶數約流失2萬戶的結構性挑戰，大豐電依舊成功優化了營收結構。今年前三季，寬頻服務收入達6.6億元，較去年同期增加6,812萬元，佔合併營收41％；若加計電路出租收入，寬頻相關業務佔比更達42.2％，較去年同期成長12%。

公司指出，隨著生成式 AI、雲端應用及影音串流平台普及，消費者對於「數據處理和傳輸」的需求激增，特別是上傳頻寬，在AI時代至關重要。

光纖網路是串接資料中心（IDC）、企業及家戶的關鍵基礎設施。大豐電認為，目前台灣家用寬頻滲透率約72％，仍具成長空間，作為平台運營商，未來大大寬頻將持續著力與電信運營商共推匯流方案，鎖定剛性需求的客群，穩定拉升申裝動能。

截至9月底，大大寬頻總戶數已來到18.1萬戶，較去年同期穩定成長6.5％，顯示其寬頻業務的轉型成長動能穩健。

