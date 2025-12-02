IDC：亞太資料中心規模勁揚 2029年市值大增3倍

國際數據資訊發布的最新報告指出，亞太（日本除外）資料中心市值規模將在2024年至2029年間成長3倍。（情境照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）發布的最新報告指出，亞太（日本除外）資料中心市值規模將在2024年至2029年間成長3倍，總裝置IT電力容量則可望在2029年達到14萬2600 MW，年複合成長率22%。在AI、雲端與各類數位服務需求快速增加下，超大規模業者（Hyperscalers）、雲端服務商（CSP）與資服業者正以史無前例的速度擴張。

IDC提到，亞太市場當中，印度與東南亞各地的大型建設與擴建計畫，也持續為市場挹注成長動能。各家業者正在積極加速打造高密度、可擴充、具備AI運算能力的次世代資料中心，以支撐未來運算需求，相關新建與改建設施正在重塑區域的數位基礎架構版圖。

同時，永續性與能源效率也成為各方關注焦點，IDC觀察，隨著能耗與碳排持續攀升，業者正投入再生能源、先進散熱技術與綠建築標準，以提升能源利用效率並降低環境衝擊。各國資料在地化（Data Localization）法規日益嚴格，也使得機房投資策略與設計方向出現新變化。

IDC表示，隨著市場快速擴大，科技供應商必須提供可擴充、永續且針對AI最佳化的解決方案，才能掌握下一波數位轉型需求。相關工作的推動將決定亞太資料中心的下一階段發展，也將重新定義區域市場的規模、效率與環境責任標準。

