永虹斥資1.67億元投資銓瑞複材 啟動「材料＋成型」垂直整合布局

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖複合材料的永虹先進 （6618），今日董事會通過投資銓瑞複材成型加工廠案，斥資1.67億元、取得38.46%持股，正式啟動「材料＋成型」垂直整合布局；同時，永虹也指出，先前取得歐洲航太複材大廠Syensqo標案，首批訂單12月起正式出貨，將有效挹注營收獲利。

永虹先進董事長吳家幸表示，此次投資銓瑞複材成型加工廠，將可進一步補強碳纖維成型端製程，進而提供國際客戶從碳纖維材料、碳纖維板材到複材成型加工的完整解決方案，全面提升產品附加價值，也有助於在未來大型國際標案中取得更具優勢的競爭地位；他指出，此次投資案將佔銓瑞複材公司近四成股權，以進行產能提升與優化，預計明年第一季完成收購，隨著各項成型量能到位，未來碳纖維製品訂單將有望穩健成長，帶動營運進一步提升。

銓瑞複材位於臺中市神岡區，團隊成員皆來自航太法國空中巴士供應鏈體系，擁有四大成型技術，包含真空壓力釜、熱壓機、纏繞、VARTM等製程，營業項目為航太產業飛機複材結構件及無人機碳纖維螺旋槳葉與機構零組件、人形機器人護甲與腳踝關節碳纖維零組件、高階運動器材，銓瑞複材也規劃透過創新板申請IPO掛牌交易。

永虹董事會也同步宣布成立 IPC（工業電腦）公司，正式切入AIoT產業鏈，由於航太級熱塑碳纖複材具備輕量、高強度、耐熱性與可回收特性，預計2026年初可望導入工控設備、AI邊緣運算、無人機與智慧製造等高階應用，擴大材料技術的跨域延伸性；吳家幸認為，航太、國防無人機與高階工業應用的市場需求持續增長，未來將成為營運的三大成長引擎，將持續深化與Syensqo及國際夥伴的合作，加速推進國際化布局，進一步擴大競爭優勢。

