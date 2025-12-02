台積電在內！外媒點名「2檔」在12月值得買進

《The Motley Fool》點名2檔AI股非常適合在12月買進。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，AI的投資熱潮在11月中似乎一度降溫，但隨後迅速反彈。事實上，儘管市場開始對2026年史無前例的資本支出計畫感到疲乏，但AI投資並沒有停止。雖然這會讓AI巨頭們付出極高成本，但有幾家公司能從這場支出狂潮中獲利。分析師認為其中兩家公司受益最大，非常適合在12月買進，因為隨著AI投資浪潮在2026年前加速，它們可能迎來強力上漲。

1.輝達（NVIDIA）

在過去三年中，輝達一直是AI領域的首選股票，因為其GPU幾乎成為所有企業的標準配備，而這一趨勢短期內幾乎不會改變。公司2026會計年度第三季營收成長62%，並在財報電話會議上釋出重大利多。管理層表示，他們已看見2025年初至2026年底期間，Blackwell與Rubin總額達5000億美元的訂單可見度。

請繼續往下閱讀...

展望2026年之後，輝達預估全球資料中心資本支出到2030年將達到3兆至4兆美元。這項看似樂觀的預測讓部分投資人存疑，不確定是否真能達成。雖然分析師對總金額有所保留，但方向上認為是正確的，對輝達的投資前景非常有利。分析師認為，輝達將在整個2026年持續大放異彩。許多基金經理人會在12月為2026年布局，因此現在是買進的好時機。

2.台積電（TSMC）

輝達與競爭對手都是無廠半導體公司，負責設計晶片，但真正的生產交給像台積電這樣的晶圓代工廠負責。這讓台積電在AI競賽中處於「中立」位置，不論哪家公司的AI晶片需求增加，它都能獲利。

儘管如此，台積電的成長力仍非常強勁。第三季其營收（以美元計）年增41%，成長速度幾乎超越所有大型科技公司，而這趨勢可能會在AI巨頭擴充伺服器與算力需求時持續下去。此外，即使輝達的競爭者搶下更多市占，台積電依然穩健，因為這些競爭者很可能同樣由台積電代工。這讓台積電比輝達更安全，而其股價本益比也更低。

台積電目前預估本益比為27.5倍，比輝達便宜。雖然這並不算整體市場裡的「便宜股」，但以其成長率來看，估值仍屬合理。另一項可能在未來幾季推動台積電業績的因素，是2奈米製程 的推出。管理層預期，2奈米晶片在相同速度下，將比上一代3奈米晶片降低25%至30%的耗電量。

隨著電力供應逐漸成為AI發展的巨大瓶頸，這項技術將讓雲端巨頭在相同耗電量下提高運算能力。預計這項技術會在2026年後期開始反映在台積電的財務表現中。但若要抓住台積電未來數年的強勁成長動能，現在正是布局的良機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法