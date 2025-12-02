被中國員工害慘！酷澎3370萬用戶個資外洩 恐面臨256億元罰款

南韓電商酷澎3370萬名用戶個資疑被中國員工外洩，恐面臨超過1.2兆韓元罰款。圖為酷澎執行長朴大俊鞠躬致歉。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）3370萬名用戶個資疑似被中國員工外洩，按照韓國《個人情報保護法》規定，企業個資洩露最高可處銷售額3％罰款，酷澎去年銷售額為41兆韓元，因此可能面臨超過1.2兆韓元（約新台幣256億元）的裁罰。

據《韓聯社》報導，南韓個人情報保護委員會副委員長李正烈（이정렬，音譯），今（2日）在國會「科學技術情報放送通信委員會」接受質詢，被議員趙寅喆詢問是否可能對酷澎開罰超過1兆韓元。

請繼續往下閱讀...

李正烈當下表示確實應處以罰款，但若酷澎能舉證自身的安全措施，就可以得到部分減免，個人情報保護委員會將視酷澎銷售額和事件的嚴重程度做出裁定。

另一方面，議員崔秀珍質疑酷澎過去有3起個資外洩事件，總計才開罰16億韓元（約新台幣3420萬元）是否過少，對此，李正烈回應這是因為3起事件的狀況比較輕微．所以罰款相對較低。

據了解，酷澎在2021年10月更新APP時發生測試疏失，造成14條個資洩露；2020年8月至2021年11月，酷澎旗下美食外送平台Coupang Eats，有13.5萬名外送員姓名和電話號碼被外洩給店家；2023年12月，酷澎賣家後台管理系統「Wing」發生登入問題，造成2萬2440名用戶個資被暴露給其他賣家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法