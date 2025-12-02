凌華接單動能回溫 邊緣AI伺服器增添營運柴火

新推出的邊緣AI訓練伺服器已於第四季出貨，鎖定資料無法上雲的本地訓練場域，預期成為未來數年的重要營運柴火。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）今天在法說會表示，今年在AI與邊緣運算需求推動下，接單動能明顯回升，全年出貨接單比值（BB Ratio）可望達1.1，設計導入專案數量預計突破90件，為明後年營運奠定底蘊。公司強調，AI從資料中心向邊緣端擴散的速度超乎預期，新推出的邊緣AI訓練伺服器已於第四季出貨，鎖定資料無法上雲的本地訓練場域，預期成為未來數年的重要營運柴火。

凌華指出，公司今年接單金額已達3億美元（約新台幣94.21億元），設計導入專案件數持續增加，未來三年的累積貢獻上看2.2億美元（約新台幣69.1億元），為後續成長奠定基礎。目前北美仍是動能最強的市場，其次為亞太；歐洲則自今年下半開始回溫。整體而言，2026年成長動能將主要來自醫療與工業自動化，機器人與半導體應用也將逐步放量。

凌華指出，旗下五大產品線現階段均圍繞AI展開，平台事業在與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）的合作下持續放量；邊緣AI系統則從過去的5G與網安需求轉向AI訓練與推論。與友達（2409）合作的面板整合產品今年成長強勁，已成為新推力。運動控制與量測（Physical AI）仍是毛利率最高的產品線。ODM因客製化邊緣AI需求大幅增加，今年呈現高成長。

凌華強調，受惠於邊緣AI訓練伺服器的推出，可滿足醫療影像、AOI、半導體等「資料不能上雲」的訓練需求，將帶動邊緣AI系統的下一波成長。為因應美中關稅與客戶供應鏈重組，公司正評估在北美尋找製造夥伴，並運用台灣、中國、歐洲與美國的既有組裝據點調整最終出貨地，以降低20%實質關稅衝擊。部分客戶也要求在中國以外生產，公司將依據客戶情況調整布局。

關於近期記憶體價格大幅上漲，凌華自12月起調整售價，並與客戶協商成本分攤，預期明年第一季起將完整反映成本變化；面板與ODM因材料比重高、毛利率相對較低，記憶體波動將持續影響毛利表現。費用方面，管理層表示今年起費用控管已見成效，將維持審慎態度，逐步改善營運效率。

