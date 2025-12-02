拒絕「強迫購物」慘痛代價！23名新加坡遊客被鎖在中國商店 買了50萬元被嫌不夠

23名來自新加坡的遊客在中國成都市的一家商店遭到導遊強迫購物。圖為成都市中心。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕23名來自新加坡的遊客在中國成都市的一家商店遭到導遊強迫購物，當他們拒絕購買時，被鎖在了店內。事件引發網民熱烈討論，批評中國惡質旅遊團行徑。

根據亞洲新聞網報導，一名網友肖恩（Shawn Tok）最近在一系列Instagram中透露，他於11月與23名其他成員組成旅行團進行了為期9天的旅行。



他們被迫購買玉器、銀器、梳子和草藥，並且店主拒絕讓他們離開商店，直到完成銷售目標額度為止。遊客表示，他們在旅行期間花費了約10萬5000元人民幣（台幣47萬元），但導遊堅持認為這遠遠不夠。

據稱，導遊阻止人們在巴士上睡覺，強迫他們聽產品推銷，並威脅說，如果他們拒絕購物就取消行程。

肖恩說他後來查看旅行社合約，發現其中並沒有強制購買的條款。他還補充說，根據當地法律，合約中未列出的購物地點屬於非法行為。

新加坡團員向警方出示交易記錄和收據，作為他們所稱的強迫購物騙局的證據。據報導，在中國當局介入後，旅行社向遊客全額退款。

這起事件在社群媒體上引發了激烈的討論，許多用戶警告大家要警惕「廉價旅遊團」和社群平台上的可疑業者。

一位用戶建議：「要嘛選擇自由行，要嘛透過信譽良好的旅行社預訂行」，而其他用戶則批評導遊的不良行為。

