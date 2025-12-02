防止雇主放無薪假不通報 勞動部擴大讓勞工可自行申請補助

勞動部擴大無薪假通報管道保障勞工權益（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國對等關稅調整、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，勞動部自今年4月起，針對實施減班休息（俗稱無薪假）勞工，提供薪資補貼等協助措施，勞動部今日修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，讓無薪假勞工可自行通報申請補助。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，根據現行規定，事業單位實施減班休息後，應向地方勞工行政主管機關和勞動部勞動力發展署各分署通報，目的是為了讓政府可以第一時間提供實施減班休息企業及勞工相關就業安定協助資源，幫助企業度過難關，也支撐勞工減班休息期間的經濟生活。

不過，為了避免事業單位進行減班休息未及時通報，造成政府無法及時協助勞工，因此，勞動部與地方政府合作，擴大通報減班休息對象及管道。第1種管道為讓持有減班休息書面協議書的勞工，可自行向地方政府通報。第2種管道是，若事業單位僅口頭與勞工約定減班休息，勞工無法提出減班休息書面協議書，可透過調解程序，並以調解成立紀錄替代減班休息書面協議書進行通報。如調解不成立，地方勞工行政主管機關會進一步與事業單位依法查明。如查證確有減班休息情事，應即直接列入通報案件。

不過，黃琦雅強調，目前各地方政府均未收到有勞工申訴，修訂二項大注意事項內容，主要是回應外界擔憂恐有實施減班休息的雇主不願主動通報，影響勞工領取薪資補貼的權益，因此將得通報對象擴大到勞工，同時協助無法提出減班休息書面協議書的勞工，透過「調解」取代書面協議書，讓勞工可自行通報，盡速獲得減班休息後相關就業安定措施協助。

