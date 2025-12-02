宏捷科11月營收4.2億元 創16個月以來新高

宏捷科11月營收4.2億元、月增2. 3%，創近16個月新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓廠宏捷科（8086）今（2）日公告11月營收4.2億元、月增2.3%、年增67%，寫下近16個月以來新高。宏捷科表示，受惠於主要客戶市佔持續提升，以及非PA（功率放大器）相關業務的穩健增長，整體成長動能將會延續，第四季營收展望維持樂觀，有機會超越第三季。

近期外界因記憶體價格上漲而對智慧手機銷售前景產生疑慮，並牽動相關供應鏈股價走弱，對此，宏捷科強調，近期查訪主要客戶回報的資訊、在記憶體供不應求甚至大幅上升的情況下，客戶都已掌握足夠的貨源，或得到記憶體大廠的充分奧援，雖然最終可能因產品漲價而影響買氣，不過，客戶預期AI手機帶動的換機潮，對明年成長趨勢仍保持樂觀期待，加上主要客戶PA的庫存水位本就位於低檔，目前投片與拉貨需求並未受到影響，整體訂單能見度仍維持穩定。

宏捷科指出，多項新業務將於第四季開始出貨，包括高速無線傳輸晶片（datacom）、LiDAR、濾波器（filter）、無人機太陽能電池相關產品及韓系手機訂單轉入，預期將進一步挹注營收動能；展望 2026年公司維持正向看法，認為新產品滲透率與客戶結構調整，將持續帶來成長契機。

