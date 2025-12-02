中國報復式對日航班減量何時紓解？ 彭博曝時間 日本兩大城市最受創

彭博報導，中日兩大經濟體之間的爭端不斷加深，對航空旅行和旅遊業的影響日益加劇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博引述根據中國官方媒體報導，由於中日兩大經濟體之間的爭端不斷加深，對航空旅行和旅遊業的影響日益加劇，12月份中國飛往日本的定期航班超過40%被取消。

彭博報導，中國已要求其航空公司減少飛往日本的航班數量，直至2026年3月。這顯示北京已做好與鄰國日本長期對峙的準備。

根據中國中央電視台援引未具名網路平台報導，目前航班取消數量已超過1900架次。根據航班時刻表資料庫AeroRoutes的數據，嚴重依賴旅遊業的日本城市札幌和大阪，其航班取消比例最高。

中國航空公司率先縮減航班，對日本來說無疑是一記重擊，因為中國是日本最大的外國遊客來源國。

這場爭端始於去年11月，當時日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論激怒中國。隨後，北京發布了針對赴日旅行的安全警告，促使中國航空公司提供免費取消和旅行豁免服務，有效期至12月31日。

大量取消航班威脅了日本旅遊業的發展，旅遊業一直是日本經濟萎縮中為數不多的亮點之一。彭博先前報導，從11月到年底，日本可能會損失高達12億美元的遊客消費。

