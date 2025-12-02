瑞祺電通鎖定資安AI市場 明年營收獲利雙位數成長

瑞祺電通致力於擺脫傳統硬體原廠設計委託製造的市場地位，走向高毛利的資安系統整合與AI產品線。（瑞祺電通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠瑞祺電通（6416）致力於擺脫傳統硬體原廠設計委託製造（ODM）的市場地位，走向高毛利的資安系統整合與AI產品線，管理層持續推動高階資安機種與新商業模式落地，在美洲、東南亞與歐洲銷售成為營運主要推動力之下，目標2026年營收與每股盈餘（EPS）年增雙位數百分比，在全球佈局帶動下，成長動能將全面提升。

瑞祺電通表示，全球資安需求正快速轉向託管服務（資安託管），特別是中小企業市場，瑞祺已投入兩年以上時間，整合旗下資安營運中心（SOC）與託管平台業務，未來將透過新加坡第二總部深入鎖定東南亞智慧製造、智慧城市與資安管理系統的導入工作，契合母集團樺漢（6414）的佈局。

在產品線方面，瑞祺電通網路安全設備今年維持雙位數成長；SD-WAN（軟體定義廣域網）因客戶提前導入下一代機種而下滑，但第四季已開始大量備貨，並受星鏈（Starlink）低軌衛星應用帶動，預計2026年恢復成長；資料處理器（DPU）產品已從單一模組擴大至兩個子系統，並取得紅帽（RedHat）作業系統認證，可切入5G與6G、電信加速與低軌衛星等場景。

其中，瑞祺電通AI伺服器實力備受市場關注，管理層指出，旗下產品體積僅一般工作站的三至四成，卻可搭載6張GPU，並且具備低噪音特性，目前已通過客戶驗證，預估2026年1月GA、3月上市，主攻企業邊緣AI部署，將成美洲區最大成長來源。

區域市場方面，亞太（含中東）維持雙位數成長；歐洲採併購進入在地服務市場；中國市場則以AI邊緣伺服器切入應用。美洲雖受關稅干擾，但自第四季接單迅速回升，管理層預期美洲會在明年將成為成長最強勢的區域。

談到記憶體供貨，瑞祺電通已察覺DDR4、DDR5供需緊張，客戶要求提前備貨，公司以「備貨即收錢」策略降低庫存風險；至於先前因關稅不確定性使第三季接單停滯，相關商機預期會在第四季大量回補，12月出貨有望挑戰歷史新高。

