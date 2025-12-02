錸德能源事業營收占比翻倍成長 成營收最大動能

錸德持續轉型，能源佔營收達42%成最大動能。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕錸德集團 （2349） 今日舉行法說會，預估今年能源事業群營收佔比將翻倍成長至42%，成為營收成長最大動能。

錸德指出，在儲能領域除積極參與台電儲能輔助服務、承接大型儲能案場建置外，更成功跨足海外市場，於日本參與400MWh等級的大型儲能案場儲能設備與維運。同時，錸德也將儲能系統 （BESS） 與高階UPS電池模組整合至AI 資料中心及半導體製造產線設備的電力備援方案，協助客戶削峰填谷，確保電力與算力穩定。

至於在半導體領域，錸德則憑藉鍍膜、電鑄等精密加工技術，進一步研發奈米壓印、DLC （類鑽碳鍍膜）、微流道等微結構處理技術，進而跨足精密製造領域，並開發半導體前段製程與封測所需的精密金屬治具，現階段將投入更多資源於半導體相關產業的關鍵零組件發展，期望藉由深厚技術底蘊，爆發更多轉型潛力。

至於錸德光碟本業方面，也推出的B2B歸檔光碟 （Archive Disc） ，具備低耗能、長壽命且防駭客竄改的特性，符合AI大數據時代對於冷儲存 （Cold Storage） 的迫切需求，在SSD與HDD因AI趨勢驅使呈現大幅短缺的現況下，期望藉此市場演化能順利與AI世代儲存市場接軌，讓光碟事業得以延續發展並貢獻穩定現金流。

