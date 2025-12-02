裕隆城耶誕燈海點亮新店 打卡抽禮券

迎聖誕節商機，新店裕隆城打造溫聲夢幻的耶誕樹矗立於裕隆城門口，搭配沿著人行道與花圃設置的點燈魔法球，讓新店地區變身為童話世界，裕隆城特別推出「留下閃亮夢幻時刻」的打卡活動，凡與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券500 元，享受節日驚喜好禮。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎聖誕節商機，新店裕隆城打造溫馨夢幻的耶誕樹矗立於裕隆城門口，搭配沿著人行道與花圃設置的點燈魔法球，讓新店地區變身為童話世界，裕隆城特別推出「留下閃亮夢幻時刻」的打卡活動，凡與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券500 元，享受節日驚喜好禮。

12月20日至21日兩天，裕隆城並攜手「永續好日子」於後廣場盛大舉辦「未來拾光祭」聖誕市集，市集以「拾光」為核心概念，匯集20攤精選店家，涵蓋美食、生活、手作、親子、永續五大主題，邀請消費者在歲末年終，重拾一年的美好時光，並與親友實現難忘回憶。

包括雞蛋糕、炸烤物、精品咖啡茶飲等特色美食；文創商品則帶來木工小物、手作商品等精緻選品，展現職人匠心。此外，特別設置永續公益專區，攜手永齡基金會，邀請年度入選「媽媽築夢家」的店家參與，以實際行動支持婦女尊嚴就業與經濟發展，共創人才永續發展及實踐社會價值。

12月25日聖誕當天，神秘聖誕老公公將現身裕隆城，與大小朋友們展開尋寶遊戲，沿途發送糖果，分享節日甜蜜與祝福。

誠品生活新店於12月14日在3樓黑盒子舉辦「動感活力運動系」主題交換禮物派對，邀請消費者準備禮物、與同好交流、組隊答題闖關，為冬季注入熱血活力。

裕隆城在聖誕節前夕，也攜手新店在地「新希望基金會」，提供樂米玩具及麥當勞餐點，溫馨探訪弱勢家庭學童，希望每個孩子都能共度溫馨、快樂的聖誕佳節，讓區域型百貨不僅是消費場域，更是連結社區情感、實踐社會價值的重要平臺。

