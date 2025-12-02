壓制歐洲 美國搶稀土礦產手段更勝一籌

澳洲稀土商萊納斯位於西澳威爾德山（Mount Weld）的稀土礦區。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》2日報導，隨著歐洲各國展開歷史性的軍備重整行動，國防企業正爭相搶購高科技武器的關鍵部位稀土礦物，但美國競爭對手的行動更加靈活，正在大量囤積稀土礦物。

據報導，儘管美中就稀土貿易戰達成為期1年的休戰協議，但北京方面仍嚴格控制稀土供應，並禁止向武器生產企業出售稀土，這使得中國境外的稀土庫存更加珍貴。據估計，歐洲的稀土供應可能在幾個月內就會枯竭，促使歐洲國防企業迅速且果斷地獲取這些庫存。

然而，到目前為止，美國企業在應對這種局面方面遠勝歐洲同行。總部位於柏林的關鍵原材料貿易商「Noble Elements」財務長博格舒爾特（Tim Borgschulte）舉例道：「歐洲國防企業平均需要3到4週才能買到1噸的鋱，但美國企業只需要3到4天就夠了。」

稀土是國防零件（例如先進感測器和精密馬達）的必要材料，這些零件廣泛應用於從護衛艦到戰機、再到軍用無人機等各種裝備。

總部位於法蘭克福的金屬貿易公司「Tradium GmbH」的稀土元素資深經理吉斯（Jan Giese）表示，美國國防企業正利用雄厚的實力和財力來確保供應，並儘可能地將稀土輸送到上游零件供應商。這意味交易受到的審查較少，並且使部分供應鏈模糊化，以降低中國嚴格限制的影響。同時，這也確保零件供應商能夠獲得所需的稀土。

相較之下，歐洲國防企業則試圖直接購買稀土，既不與供應商協調，也幾乎得不到政府的支持。博格舒爾特表示，他的國防客戶往往不清楚自己需要多少稀土、什麼品質的稀土，以及何時需要，導致臨時採購，最終無法滿足需求。

吉斯進一步提到，美企在利用供應鏈知識方面更具創造力，「美國人有一種緊迫感，擁有雄厚的財力，而且決策者既有授權又有專業知識，這些都是歐洲嚴重缺乏的」。

1位熟悉情況的德國國防企業人士表示，他們的美國同業在歐洲市場的行動更為積極。美國人追蹤和購買稀土的速度之快，導致該公司只能以高價購買少量稀土。此外，歐盟對歐洲稀土的銷售和運輸地點沒有任何限制，這為稀土流向其他地方敞開大門。

美國已將減少對中國稀土供應的依賴列為優先事項，並已購入「MP Materials」公司的股份。該公司經營美國唯一的稀土礦，位於加州。美國國防部將為MP Materials的稀土供應支付10年的最低保證價格，從而保護該公司免受市場劇烈波動的影響。

歐盟方面已於2024年通過「關鍵原物料法案」，並計畫在本週公布新的「RESourceEU」倡議細節。這兩項措施旨在透過發展國內供應鏈，以及與歐盟以外其他國家建立關鍵礦產合作夥伴關係，來降低對中國的資源依賴。

