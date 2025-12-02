苗縣近3年房價居中部5縣市之冠，社會住宅議題引關注。圖為苗縣議員陳碧華質詢關切議題畫面。（取自苗縣議會網站）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣近年來因獲核定納入桃竹苗大矽谷計畫、鄰近的竹科、竹南科學園區提供工作機會等因素，房價持續「有感」上漲，苗栗縣議員陳碧華今天於議會質詢時認為房價高導致年輕人購屋卻步，並詢問苗栗縣人口較多、房價也較高的竹南、頭份社會住宅狀況。

苗縣府工商發展處表示，竹南鎮有兩處興建社會住宅用地由住都中心興建，一處因牽涉私人用地和臺鐵局的用地，需國土署認定土地權屬的資料和重大建設，縣府也盤點縣內其他的土地是否適合興建社會住宅。另一處戶數較少，目前進行前朝規劃。

陳碧華說，苗栗縣房價尤其竹南、頭份地區普遍較高，三年內苗縣房價漲幅達27%算是一則以喜一則以憂，喜為苗栗縣擁有發展的前景帶動房價上漲；憂則為因為房價的高漲讓很多年輕人對於購屋卻步，在這種情況下政府要推動社會住宅減輕年輕人壓力。

