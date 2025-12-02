DHL投資高雄 陳其邁：半導體未來在高雄 物流產業將大發

DHL亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包，今帶領團隊拜會高市副議長曾俊傑，並與在議會接受總質詢的市長陳其邁碰面。（曾俊傑提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕DHL亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包，今帶領團隊拜會高市副議長曾俊傑，並與在議會接受總質詢的市長陳其邁碰面；陳其邁感謝DHL來高雄投資，強調半導體未來在高雄，物流產業將大發。

DHL亞太區敦豪供應鏈前鎮物流中心今開張，亞太區首席執行長哈維爾．畢爾包、大中華區執行長黃佳瑋、台灣區董事總經理廖偉成齊聚高雄，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、第一郵聯董事長駱啟明共同見證喜事。

受邀出席物流中心開幕式的曾俊傑表示，他看好DHL在高雄發展，提到30多年前中央規劃高雄經貿產業園區，針對高雄絕佳地理環境設計倉儲物流轉運區，卻遲遲未執行，直到市長陳其邁上任，才讓高雄美夢成真。

曾俊傑認為，DHL敦豪供應鏈就是看上高雄擁有半導體產業帶動智慧產業的發展潛力，加上陸海空交通優勢，才在前鎮設立物流中心；DHL是全球規模最大物流運輸公司，也是半導體業的國際物流專家，高雄未來發展絕不會讓物流產業失望。

哈維爾．畢爾包隨後帶團拜訪副議長曾俊傑及市長陳其邁，表示除在前鎮設物流中心，也在橋頭規劃設廠，非常看好高雄市場；陳其邁則指出，全球半導體產業的未來在高雄，需要物流產業的配合，經發局將全力協助物流產業的各項投資需求，高雄未來一定更好。

