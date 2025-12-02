職安法三讀通過 勞動部：2大修法核心、13年來最大幅調整

職安法三讀通過。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕《職業安全衛生法》部分條文修正案今日在立院3讀通過，此次包括新增6條文在內，共計修正25條文，此次修法核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，是自102年職安法全文修正以來最大幅度的調整。勞動部部長洪申翰表示，本次修法是提升我國整體勞動環境的關鍵行動，修法共有五大重點。

第1個重點是「強化營造工程源頭防災」，勞動部表示，為降低營繕工程職業災害，增列工程業主將一定規模以上的營造工程交付規劃、設計及施工時，應依工程特性分析潛在危害，編製安全衛生圖說、規範及經費，並使施工者採取預防作為。

請繼續往下閱讀...

第2重點為「加強承攬安全管理」，要求事業單位交付承攬時，應實施風險評估並據以危害告知，並規範事業單位出租或出借工作場所、設備時，應事前完成危害告知。此外，也擴大共同作業的防災管理，增列施工現場機械、設備、器具及人員的進場管制，各級承攬人應比照原事業單位辦理防災事項及配合承攬管理義務，且工程業主將工程交付二個以上施工者施工時，應指定其中一施工者，負起整體工程安全衛生統合管理的責任。

第3重點為「完善職場霸凌防治」，也就是新增「職場霸凌防治專章」。此次的職場霸凌防治專章共有3大重點，包括定明職場霸凌定義，及雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，並予以公開揭示等不同防治措施。其次，強化職場霸凌內部申訴的調查、處理機制，與調查人員應遵守的利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；定明雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定之網站。第3，若職場霸凌被申訴人為最高負責人，此次也建立了外部申訴、調查及處理等機制，定明勞工得向地方主管機關提起申訴的程序及期限；地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

職安法修法的第4大重點為「提高處罰額度｣，勞動部表示，為督促雇主積極預防職業災害，要求事業單位善盡職業安全衛生防災責任，適度提高刑事罰刑期與罰金及行政罰鍰額度，以發揮遏止不法，符合社會期待。第5，同時增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額等公布事項，基於保障工作者安全及健康公益，並使社會大眾適時獲取相關資訊，若違反本法規定，修法將公布事項增列處分期日、違反條文及罰鍰金額；若發生職業災害，則增加公布發生日期、發生地及罹災人數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法