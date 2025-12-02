微軟新創加速器亞灣登場 三大成功案例領軍AI創新生態鏈

台灣微軟協力經濟部中小及新創署與中山產發，在亞灣新創園舉辦第四屆「微軟新創加速器 Demo Day暨商機媒合交流會」。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕看好南台灣新創生態系的成長動能，台灣微軟攜手經濟部中小及新創署、國立中山大學南區促進產業發展研究中心（簡稱中山產發），日前在亞灣新創園舉辦第四屆「微軟新創加速器Demo Day暨商機媒合交流會」，展示五大智慧產業創新應用成果。

台灣微軟營運長陳婉瑜指出，微軟長期深耕創新生態系，截至今年已透過新創加速器培育55家新創，領域橫跨製造、行銷、金融到醫療，微軟透過Azure雲端、AI技術與全球資源鏈結，協助新創強化技術實力並打開全球市場大門。

中山產發主任林根煌補充，中山產發結合微軟技術能量與南部產業聚落優勢，從技術驗證、商業模式優化到市場推廣提供全方位支持，四年來已成功媒合逾3億元商機，成為南台灣新創落地的重要推手。

今年微軟新創加速器的輔導成果涵蓋技術升級、產業對接、國際曝光與投資媒合等面向，透過Workshop與一對一諮詢，協助團隊運用Azure AI Foundry、Copilot Studio與Azure Marketplace完成雲端架構優化，並促成多項技術落地成果，以下為三大成功案例：

先勁智醫：全自動化流式細胞儀AI平台協助醫療決策

先勁智醫藉由Azure AI Foundry將模型建置於Azure雲端，打造「全自動化流式細胞儀檢測資料分析平台」，協助臨床醫師突破資料判讀瓶頸，加速疫苗、藥物與細胞治療研發，也能改善疾病診斷與追蹤效率，減輕醫療人力負擔，其技術更獲美國約翰霍普金斯大學青睞並簽署合作備忘錄，成功拓展全球布局。

艾利思科技：智慧風險管理平台導入義大園區

艾利思科技為本屆深度輔導團隊，運用Azure AI Foundry與Copilot Studio開發智慧平台 Aura，整合精準定位、無線環境感知與設備巡檢三大系統，提供製造與營造業全方位AIoT（人工智慧物聯網））風險管理方案。在微軟協助下，平台成功導入「義大世界購物廣場」與「義大遊樂世界」，於易災損地點佈建 AIoT感測設備，即時回報環境狀況，提升安全性並降低營運風險與管理成本。

加雲聯網：AI 助理智慧電網系統 助台商打造再生能源工廠

加雲聯網以Azure AI打造雲聯網雲端版AI助理，可串接現有電網系統，提升工廠能源管理的智慧化程度。其技術已成功導入台商泰國廠區太陽能儲能電力管理系統，協助廠區架設太陽能設備並整合智慧電網，目標打造100%以再生能源運作的示範工廠，加速企業能源轉型。

