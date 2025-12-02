他大學時在宿舍創業 如今22歲「身價高達7.8億」親曝成功心路

22歲的Emil Barr如今身價達2500萬美元（約新台幣7.8億元）。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕不少年輕人喊著「不要加班、要生活」，然而，卻有人反其道而行闖出驚人身價。美國一名22歲的男子，是少數在大學尚未畢業前就達到千萬美元身家的創業者。為了創業，他一天睡不到4小時、體重暴增、失去大多數朋友，甚至缺席所有家庭節日，如今，身價達2500萬美元（約新台幣7.8億元）的他毫不後悔。

《商業內幕》報導，Emil Barr在邁阿密大學就讀期間，於2021、2022年在宿舍創立社群行銷公司Step Up Social。為了創業，他平均每天只睡3.5小時、翹課、失去朋友，他說「凌晨三點還在工作時，只剩餅乾店和漢堡店開著。我靠這些食物撐下來。」短短兩年，他體重暴增80磅（約36公斤），甚至把所有非必要的事情外包出去，這些全都是為了讓他能把最多的時間投入公司，距離30歲前成為億萬富翁的目標更近一步。

請繼續往下閱讀...

Emil Barr坦言創業期間，他不參加派對、不喝到爛醉、不社交，也因此與大學同學漸行漸遠，他說「跟一群幾乎不熟的人喝6小時酒醉到失憶，從來不是我想要的人生。」但他也因此結識一群真正理解創業犧牲的同伴，並獲得更深層的連結。

最受傷的，是和家人的關係。2021到2023年間，他缺席幾乎所有節日，感恩節、聖誕節、家庭聚會全錯過，家人不懂他在做什麼，以為他故意疏遠。他說「我沒有說，是因為如果讓他們知道我承受多大的風險和壓力，他們會更擔心。」如今財務自由，使他得以重新安排人生。他每週仍工作約100小時，但會固定在晚上6點到9點留給家人，他也會飛往芝加哥看祖父母、找父親，甚至送家人新車。

去年他退出時Step Up Social時，公司的估值為1500萬美元（約新台幣4.7億元），而他的第二家公司，員工技能提升平台Flashpass，現在的估值為5000萬美元（約新台幣15.6億元）。

儘管極端生活曾讓Emil Barr肥胖、孤立，也幾乎失去青春，但他不後悔，甚至言之鑿鑿地說「我會做一樣的選擇。這不是多年的犧牲，而是24個月的全力衝刺，我從18歲零錢不剩，到20歲成為千萬富翁。」至於未來，他提到會想組家庭，但「現在不是重點」。

