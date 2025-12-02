匯損壓力大！傳產緊盯「穩定幣」貿協首度開講企業金流新解方

外貿協會預計12月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會預計12月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，貿協董事長黃志芳指出，美國已通過天才法案，為讓國內廠商掌握穩定幣趨勢，貿協首次舉行穩定幣論壇，聚焦技術、政策等四面向透過穩定幣發行商、使用業者分享實務經驗，吸引國內大型民營金控、工具機、自行車、電商業者報名，有不少傳產不堪匯損壓力，高度關切穩定幣趨勢。

黃志芳解釋，穩定幣與美元存款、短期美債等有1：1對應資產，有加密貨幣的速度又有傳統金融的信任雙重優勢，是企業金流的第二條路。根據貿協經貿指數調查發現，國內有5%、海外台商約8%使用穩定幣，市場從概念走向實務，黃志芳分析，穩定幣是未來國際貿易支付重要趨勢，尤其是美國在今年5月通過「天才法案」後，國內使用穩定幣業者多為配合客戶要求，穩定幣使用已受到高度重視。

黃志芳提到，貿協作為協助業者海外拓銷角色，有必要讓業界掌握未來趨勢，從法遵、會計、稅務等角度出發，與讓業者了解風險等；此次的國際論壇邀請日本JCBA、韓國KORFIN，新加坡Circle及Visa業界代表解析穩定幣監理與落地實務，其中，新加坡Circle是全球第二大穩定幣發行商，特別是日韓發展腳步比台灣還快，但貿易結構與台灣相似，可以借鏡，另外也有兩家使用穩定幣的業者現身說法。

目前台灣使用穩定幣交易合法，但尚無穩定幣發行的相關規範，黃志芳提到，穩定幣的特色是「快、穩、省」，目前掌握到進出口商、貿易商、物流供應或是跨境收付款的科技服務業都會使用穩定幣，這類的業者注重交易的結算速度，因為傳統交易國際貿易會有資金周轉壓力，付款程序可能多好幾天，但穩定幣交易快，週轉金準備壓力就能下降。

他說，對業者而言，「頭痛不一定關稅，而是匯率」。從此次論壇已報名超過300席次，約80%一般企業、20%為金融業者，其中有多家大型民營金控，另外工具機、機械、自行車、食品與電商都有參與，有部分都是關稅戰海嘯第一排的傳產。

