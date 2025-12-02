Oen應援科技攜手藍新金流！支付管道升級 交易成功率再強化

應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣首家公眾科技新創Oen應援科技今（2）日宣布與第三方支付領導品牌藍新科技（NewebPay）正式結盟，結合雙方在一站式前端應用與金流服務的優勢，強化品牌、公益組織與政治團體在募資、銷售及行政流程上的營運效能，打造更安全、透明且高度整合的數位營運體驗。

近年應援科技以整合式平台切入市場，將智慧CRM系統與行政流程自動化整合於單一後台，同時取得 PCI DSS Level 1、ISO 27701與 ISO 27001等國際資安認證，協助組織大幅降低合規負擔並提升行政效率，2024年客戶數年增率更突破340%。

應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟表示，藍新科技是台灣第三方支付的重要指標企業，此次合作等同為應援科技生態系注入更穩固的金流核心，讓組織能專注於自身使命，並將技術整合、支付彈性與合規處理交由雙方組成的最強後盾。

平台正式導入藍新金流後，應援科技的支付管道將更為完整多元。藍新深耕支付市場多年，具備「第三方支付」與「電子支付」雙重資格，能提供線上線下全方位支付工具、完善資安防護，以及在尖峰流量下仍具高穩定性的處理能力，預期可為應援科技用戶帶來更廣泛、更可靠的支付選擇。

應援科技近年持續擴大平台功能，目標是打造從線上到線下皆可使用的「全場景收款與營運系統」。其中，「全方位線上整合平台」針對品牌電商、公益組織、宗教團體、政治團體及創作者打造，可涵蓋從募資頁面、活動售票、商品販售到物流串接的完整流程，解決過往需在多個平台切換的痛點。

「Oen Pay Link」則專為社群銷售與客服對話等一對一情境設計，能即時生成專屬收款連結，縮短結帳流程，大幅提升轉換效率；「Oen Tap to Pay」讓手機直接變成行動刷卡設備，免租借硬體，使市集、活動現場等面對面收款更輕鬆，也進一步串接線上與線下的營運體驗。

在行政與金流管理方面，應援科技也提供更全面的支付支援，讓用戶享有更順暢、不間斷的支付流程，進一步提升募款與銷售成功率。

平台同時串接國稅局申報系統與CRM後台，用戶能在單一介面完成金流結算、數據追蹤及捐款／銷售申報，大幅減少行政時間。創作者與品牌能在平台上處理商品上架到配送的完整流程；活動主辦單位亦能同步管理票券、入場名單與現場收款，全面提升營運效率。

