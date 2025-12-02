怕百大房企業績太難看 中國2大房研機構不敢公布「完整」報告

由於怕百大房企的銷售數字太難看，進一步打擊信心，中國2大房地產研究機構不敢公布11月的「完整報告」。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產泡沫自2020年下半年破裂以來，儘管北京當局祭出多輪刺激措施，房市持續低迷，未見好轉跡象，比新屋價格更能代表房市走向的中古屋價格依然跌跌不休。最新數據顯示，11月中國百大城市中古屋價格比10月和去年都下跌，且跌幅繼續擴大。

中國指數研究院12月1日發布報告指出，受上架託售數量高和民眾對後市預期偏弱影響，11月中國百大城市中古屋價格較10月下跌0.94%，跌幅擴大0.1個百分點，亦為連續第43個月下跌；較去年同期則下跌7.95%，跌幅擴大0.35個百分點。

以城市規模區分，11月中國一線、二線、三四線城市中古屋價格較10月分別下跌1.15%、0.98%、0.81%，並較去年同期分別下跌5.62%、8.24%、7.47%，按月及按年均較10月的跌幅擴大。

分析指出，中古屋價格比新屋價格更能代表房市走向。新屋受政府的土地定價、各種稅費及開發商定價策略、期房預售政策等諸多因素的影響，而中古屋價格是買賣雙方在當前市場環境下基於真實房源的直接交易，更能反映市場的供需關係、購屋者信心和經濟狀況。

另1家房地產研究機構克而瑞（CRIC）12月1日也發文稱，11月土地成交建築面積和金額分別較10月增加39%和57%，但較去年同期則分別下降27%和28%，但未公布百大房企單月銷售額等數據。

《彭博》日前報導，由於中國房市持續探底，克而瑞及中國指數研究院近期接獲中國住建部的「指導意見」，要求暫停對外公布每月房企銷售數據，加深外界對行業前景的憂慮。

過去，克而瑞和中國指數研究院在每月的最後1天會公布包含「百大房企」單月銷售總額的報告，但克而瑞12月1日發布的報告，僅提到92大開發商累計前11個月的銷售金額，並指11月有38間房企單月銷售較10月成長，其中15家的增幅多於30%，但不像過去的報告完整列明百大房企單月銷售額的按年和按月變化，以及市況回顧與展望等。中指院則僅發表11月中古屋房價數據。

中國這波房地產危機源自於北京當局2020年8月發出的房地產「三道紅線」，令房地產開發商難以取得融資，且須進行去槓桿，引爆房企債務違約、爛尾樓、倒閉等亂象。

