「這獨家」太關鍵 ! 川普砸47億元注資季辛格公司 美媒揭「背後盤算」

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府正積極扶植本土技術，從半導體晶片到製造設備，都是投資範圍。《華爾街日報》報導，川普政府將入股英特爾前CEO季辛格的晶片新創公司XLight公司，預計將獲得高達1.5億美元（約新台幣47億元）的資金，用於開發超精密雷射器，以便在半導體上整合更多電路。

據報導，製造晶片設備工具的技術目前由荷蘭艾司摩爾（ASML）全面壟斷，每台EUV設備造價高達數億美元，是全球先進晶片生產無可替代的關鍵設備。最新情勢顯示，華府正試圖扶植本土替代方案，打破依賴國外的局面。若成功，美國將首次在EUV技術鏈中掌握主動。

根據美國商務部發布的聲明，政府計畫向xLight 投資最多1.5億美元，換取公司股權，美政府成為這家新創最大股東。xLight 致力於開發更先進的EUV雷射光源，希望能與ASML合作，把其光源整合進ASML的機台中，為晶片製造帶來新世代的精度。

目前艾司摩爾是全球唯一能生產EUV設備的公司，每一台要價數億美元、且全球產能稀缺，使美國在先進製程供應鏈上始終受到掣肘。

報導指出，xLight的挑戰目標是僅改善其中一個最核心、最關鍵的組件，用於曝光矽晶圓的超精密雷射光源。若成功，美國將首次在EUV技術鏈中掌握主動。

xLight創辦背景也備受關注。這家公司由前英特爾執行長季辛格主導，他在去年因英特爾的業績不振、擴產停滯遭到董事會撤換，如今，他擔任 xLight 董事會執行主席。

儘管，季辛格過去在英特爾時期曾被批評「誇大與落差過大」，但這次的新創挑戰可說是極具野心。xLight 計畫打造巨型「自由電子雷射」（free electron laser），由粒子加速器驅動，尺寸高達100公尺×50公尺，以公共設施規模建置在晶圓廠外側。美國政府的這筆資金將用於協助公司在2028年前產出第一批晶圓。

xLight的技術目標甚至遠超現有EUV標準。ASML使用的光源波長約為13.5奈米，而 xLight 瞄準的是精準度達2奈米的新光源。若成功，可讓晶片電路線寬進一步縮小，持續推動摩爾定律演進。

季辛格表示，「我們的目標是喚醒正在打盹的摩爾定律。」他強調，新技術有望讓晶圓處理效率提升30%-40%，並大幅降低能耗，如果這家公司能成功，我們將改變半導體產業。

報導指出，xLight並非唯一被寄予厚望的公司。今年10月， 被譽為PayPal教父的Peter Thiel所支持的新創公司Substrate也募得1億美元（約新台幣31.4億元），試圖打造美國自製的晶片廠與EUV技術。

專家指出，這些跡象皆顯示，美國政府正嘗試重塑過去被視為「不可能在美國本土完成」的先進製程產能。

