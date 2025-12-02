輝達斥資20億美元入股新思 推動設計與工程革新

NVIDIA 與新思科技宣布策略合作，推動設計與工程革新。（輝達提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達）與Synopsys（新思科技）宣布擴大策略合作，NVIDIA亦以每股414.79美元價格投資20億美元購入新思科技普通股，藉以推動跨產業的設計與工程革新。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，藉由CUDA GPU加速的運算正徹底改變設計領域，實現前所未有的模擬速度與規模，從原子到電晶體、從晶片到完整系統，在電腦內部打造功能齊全的數位孿生。輝達與新思科技的合作將充分運用NVIDIA在加速運算與AI的強大能力，重新定義工程和設計，賦能工程師創造出塑造未來的卓越產品。

從半導體產業到航太、汽車、工業等眾多領域，研發團隊皆面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本及上市時間壓力等。輝達指出，此次擴大合作將整合NVIDIA在人工智慧（AI）和加速運算的技術優勢，以及新思科技業界領先的工程解決方案，從而助力研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi 表示，開發新一代智慧系統的複雜性和成本，要求工程解決方案在電子與物理層面達到更深度的整合，並透過AI能力與運算加速。沒有任何兩家公司比新思科技和NVIDIA更能提供AI驅動的整體系統設計解決方案。雙方將攜手重塑工程領域，賦能全球創新者以更高效率實現創新成果。

雙方將展開多年合作，涵蓋NVIDIA CUDA加速運算、代理型與物理AI，以及Omniverse數位孿生等領域，實現傳統CPU運算無法達成的模擬速度與規模，開拓工程領域的全新市場機會，為加速推廣GPU加速的工程解決方案，雙方將在工程與行銷活動上合作。

