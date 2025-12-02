美證實關稅調降至15％ 南韓汽車股聞訊上漲

美國證實對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%。受消息提振，南韓現代汽車週二股價聞訊上漲逾5%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（2日）證實，美國對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%，受消息提振，南韓汽車股聞訊上漲。

綜合媒體報導，盧特尼克週二發表聲明指出，南韓已正式啟動其戰略投資法案的立法程序。這一關鍵步驟確保美國產業和工人能夠充分受益於美國總統與南韓達成的貿易協議。作為回應，美國將降低協議下的部分關稅，包括自11月1日起將汽車關稅降至15%。

不僅如此，盧特尼克還表示，美國也將取消飛機零件關稅，並將南韓的互惠稅率調整為與日本和歐盟的稅率一致

受上述消息激勵，南韓現代汽車（Hyundai Motor）和起亞汽車（Kia）公司股價週二盤中一度大漲了5.1%、3.9%。

截至台北時間2日早上11點11分左右，現代汽車股價暫報26萬5500韓圜，漲幅4.32%；起亞汽車股價暫報11萬6400韓圜，漲幅3.65%。

