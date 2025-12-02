焦點股》富喬：利空出盡 買盤回籠

富喬今日股價重新轉強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕南亞（1303）宣布與全球高階玻纖布龍頭日東紡（Nittobo）策略合作，市場擔心對富喬（1815）造成排擠效應，外資連7個交易日大賣富喬高達3.9萬張，投信也在上月28日一天就倒出3成富喬持股，不過，今日買盤進場急拉富喬，股價盤中大漲逾7%，一口氣重回各均線之上。

截至10:30分左右，富喬股價大漲7.1%，暫報84.5元，成交量逾8.14萬張，較昨日全天成交量5.9萬張大增。

AI需求爆發，點燃上游關鍵材料缺貨潮，富喬從傳統玻纖布轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk/Low Df）產品，轉型成效在今年開始顯現，今年前10月合併營收年增達46.41%，富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low Dk已完成專利布局並量產，逐漸提高Low Dk先進製程產能比重，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low Dk產品也通過客戶認證，預計Low Dk先進製程產能比重有望倍增，到本季可提升至50%以上，有助獲利表現。

