30分鐘送到家！亞馬遜測試「Amazon Now」極速配送 鎖定生鮮日用品

亞馬遜（Amazon）宣布在美國西雅圖與費城部分地區測試「Amazon Now」服務，承諾將生鮮雜貨與日用品在30分鐘內送達。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了搶攻即時購物市場並擴大美國本土版圖，電商巨頭亞馬遜（Amazon）1日宣布，正在西雅圖與費城的部分地區測試名為「Amazon Now」的新服務。這項服務主打「極速配送」，承諾在30分鐘或更短的時間內，將家庭必需品、生鮮雜貨甚至電子產品送到消費者手中。

據《路透》報導，Amazon Now的配送範圍涵蓋牛奶、雞蛋、新鮮農產品等日常所需。亞馬遜在官方部落格指出，這種快速配送模式特別適合「單件衝動式採買」（single-item impulse buying），這類即時性的消費需求對消費者極具吸引力，與傳統列出長清單的一次性大採購形成鮮明對比。

為了達成30分鐘送達的目標，亞馬遜調整了物流策略。該公司表示，將利用專為高效訂單履行而設計的「小型履約設施」，並策略性地將這些設施部署於靠近西雅圖和費城客戶居住與工作的區域，透過縮短最後一哩路的距離來提升配送速度。

在收費標準方面，亞馬遜明顯獨厚Prime會員。Prime會員的每筆訂單運費為3.99美元（約新台幣125元）起；相較之下，非Prime會員的運費則高達13.99美元（約新台幣438元）。此外，若訂單金額低於15美元（約新台幣470元），還需額外支付1.99美元（約新台幣62元）的小額加價費。

報導分析，這項測試反映了零售業者對於「速度戰」的重視。目前亞馬遜尚未公布這項服務是否將擴大到更多城市，但表示將依據測試結果調整配送模式與覆蓋區域。

