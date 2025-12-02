北市街邊店租金難回高點 今年僅累積6筆單坪租金破萬元實價

在大巨蛋啟用與辦公室帶來的人潮效應。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年都快過完了，台北市才累積揭露6筆店面租金單價破萬元的實價。根據內政部實價網最新揭露，10月，忠孝東路四段310號1樓店租、每月每坪約1.35萬元，為今年整個台北市的第6筆店租單價破萬元實價紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該店面比較靠近大巨蛋那一側，過去這邊比較算東區尾巴，但大巨蛋啟用與辦公室帶來的人潮效應，每逢活動滿滿的人潮，讓周邊商圈商機增加不少。

請繼續往下閱讀...

根據最新實價揭露，該店面租賃實價，僅承租1樓店面的部分範圍、租賃面積約17坪，每月店租約23萬元，租期約5年、從今年10月17日起，截至2030年10月底，其中今年10月17日至11月30日為免租金裝潢期，而今年12月至2028年10月底，每月店租約23萬元，2028年11月至2030年10月底為止，每月店租約25萬元，期間店租調漲幅度約8.69%。

店面已走下神壇

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，受到網路的蓬勃發展、社會消費結構改變的影響，再加上新舊商圈強弱移轉，店面增值效益已經大不如前，投資光環亦已消失；在租金投報率差、增值空間低、空置風險上升的情況下，除非客流與消費穩健的商圈或新興重劃區店面較為搶手，否則一般店面轉手性不佳，成交早就走下神壇。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該店面位於光復大樓，旁邊就是捷運板南線國父紀念館站2號出口，回顧過去東區租金單價破萬元的案例，幾乎都集中在忠孝東路四段、敦化南路口到延吉街的範圍。

至於，此次店租揭露單價是2019年以來東區的第二高，展現商機東移從忠孝敦化站移往國父紀念館站的跡象。尤其10月大巨蛋影城已開幕營運，3.6萬坪遠東Garden City也將於明年開幕，勢必產生磁吸效應，帶動周邊零售店面的租金、去化條件轉優。

但值得注意的是，該大樓店面在2015年曾揭露小面積店面、單坪租金2.08萬元的紀錄，寫下東區實價揭露店租單價第9高紀錄，但對比這次店租實價，將近打了65折，顯見街邊店受到大型商業設施、電商、商圈移轉等諸多衝擊下，確實難返往日風光。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法