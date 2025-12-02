焦點股》台塑：塑化產業向上 帶量創高

塑化產業明年向上，台塑早盤帶量創近期新高。（記者張慧雯）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好中國反內捲、預期烏俄停戰及油價下跌等利多因素可望逐步發酵，法人預期塑化產業2026年景氣轉折向上，給予台塑（1301）「買進」評等、目標價65元；今日早盤台塑股價最高來到44.4元、漲幅逾5%，股價創一年來新高，截至9:58分為止，台塑股價上漲1.6元、暫報43.5元、漲幅達3.82%，成交量超過2.6萬張，已超過昨日單日成交量。

元大投顧分析，目前塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，四大原因包括第一、美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數；第二、預期2026年3月中國兩會，反內捲政策細節可望出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過三成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能佔比也在14%以上，有助於改善供需失衡；第三、預期烏俄戰爭結束，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第四、油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，預期明年景氣轉折向上，展望趨於樂觀。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動態可發現，外資已連續買超台塑4個交易日、買超總計達1.4萬張，昨日主力買超2384張，買超券商以美商高盛、新加坡瑞銀為主；法人認為，近期台股震盪加劇，資金湧入低價轉機股避險，塑化股營運觸底向上，再加上年底作帳行情市場有期待，不過，目前看起來第四季營運約與第三季相當，投資人宜多觀察外資與主力動態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法