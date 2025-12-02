自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳雀巢考慮出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee

2025/12/02 10:12

瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）傳出尋求出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。（示意圖，路透）瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）傳出尋求出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）傳出尋求出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。

《路透》援引3名知情人士消息報導，指雀巢正與投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）合作，檢視旗下Blue Bottle Coffee的未來，包括可能出售在內。

報導指出，此舉為雀巢新任執行長納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）進行業務重整的一部分，目標是精簡公司業務組合並退出實體零售營運，符合業界正逐漸縮減零售據點的趨勢。

雀巢於2017年收購Blue Bottle Coffee多數股權，當時Blue Bottle Coffee市值約7億美元（約新台幣220億元）。但消息人士指出，若現在進行出售，價格可能低於當年水準。

對於上述報導，雀巢與摩根士丹利均不予置評。

雀巢1日股價收在80.06瑞士法郎，漲幅0.29%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財