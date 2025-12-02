傳雀巢考慮出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee

瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）傳出尋求出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）傳出尋求出售旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。

《路透》援引3名知情人士消息報導，指雀巢正與投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）合作，檢視旗下Blue Bottle Coffee的未來，包括可能出售在內。

請繼續往下閱讀...

報導指出，此舉為雀巢新任執行長納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）進行業務重整的一部分，目標是精簡公司業務組合並退出實體零售營運，符合業界正逐漸縮減零售據點的趨勢。

雀巢於2017年收購Blue Bottle Coffee多數股權，當時Blue Bottle Coffee市值約7億美元（約新台幣220億元）。但消息人士指出，若現在進行出售，價格可能低於當年水準。

對於上述報導，雀巢與摩根士丹利均不予置評。

雀巢1日股價收在80.06瑞士法郎，漲幅0.29%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法