免關稅換加價？英美藥品協議揭「用更貴藥價換優惠」真相

英美達成零關稅藥品協議，背後條件曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國政府1日宣布，已與美國達成藥品從英輸美「零關稅」協議，並納入英美「經濟繁榮協議」（EPD）最新內容，有效期至少3年。據報導，英美這項交易被外界形容「不是免費午餐，而是用更高藥價換來的關稅優惠」。

《路透》報導，根據協議，英國將把購買美國新藥的淨價格提高25%。作為交換，英國製造的藥品、藥品成分和醫療技術將免於繳納第232條款行業關稅，以及任何未來第301條款國家關稅。

請繼續往下閱讀...

據報導，該協議另一大關鍵是「調整英國藥品成本效益評估方式」。

該協議包括對英國國家衛生與臨床優化研究所 （NICE） 的價值評估框架進行重大修改。NICE是英國負責確定新藥對英國國家醫療服務體系 （NHS） 是否具有成本效益的機構。

目前NICE的「品質調整生命年」門檻為每年3萬英鎊（約新台幣124.9萬元），未來將提高到3萬5000英鎊（約新台幣145.3萬元）。英國政府稱，這樣能讓評估方式更符合藥廠的商業環境，也能加速新藥獲得核准。不過此變動僅適用於新藥，不會影響現有藥品價格。

業界組織ABPI表示，英美達成零關稅安排，有助於提升英國吸引投資的能力，也能讓患者更快取得新藥。

英國此舉也符合美國總統川普一貫的要求，讓歐洲「付更多錢買美國藥」。由於英國近年對藥廠的營運環境相當嚴苛，一些大型製藥商甚至暫緩或取消英國投資案。

此次協議中，英國也同意將目前自願藥價回扣（manufacturers rebate）的比例在2026年降至15%，對製藥商來說是一大利多。對此，美國藥廠BMS（必治妥施貴寶）表示，這項協議讓公司更願意在英國投入資源，預計未來五年內將在英國投資5億美元（約新台幣157億元）。

這項突破完成了英美之間談判已久的關鍵議題，也使英國成為少數成功取得美國在部分產業「關稅豁免」待遇的國家。對此，英國商會對此協議表示歡迎，稱藥品佔英國對美出口總額的5分之1，英國現在達成了一項其他國家鮮少達成的協議，這使我們擁有了明顯的優勢。

此消息公布後，GSK與阿斯特捷利康（AstraZeneca）股價反應冷靜，因英國市場規模原本就不大，占AZ營收僅約2%。

據報導，英國是目前唯一獲得美方此項優惠待遇的國家，也是川普重返白宮後，第一個正式敲定的雙邊貿易協議。這項協議受到英國藥業界普遍歡迎。美方則稱，這將促進兩國在創新醫藥領域的投資與合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法