泡沫化「AI債券」資金大遷徙！「這類」資產成華爾街資金避風港

〔財經頻道／綜合報導〕美國抵押貸款支持證券（MBS）成為華爾街資金避風港，外媒報導，包括Columbia Threadneedle在內的資金管理公司，正在密切關注MBS，將其作為規避美國公司債券高市值，和可能影響回報率的科技債券發行避風港。

《Investing》報導，摩根大通策略師寫道，剔除再融資後，2026年美國投資級債券發行總量可能超過8000億美元（約新台幣25.12兆），較今年淨增長約54%。其中大部分發行將來自投資人工智慧基礎設施（如數據中心）的科技公司。大量發行可能會推高風險溢價，摩根大通上週預計，2026年美國高級別公司債的利差將擴大約0.15個百分點。

與此同時，抵押貸款支持證券有望實現20年來最強勁的回報，截至上週五，Bloomberg美國抵押貸款支持證券指數在2025年上漲了8.35%，僅次於2002年，當時上漲了8.75%。

摩根士丹利表示，儘管公司債券供應量在上升，但對MBS的需求可能會更強勁，這有助於改善其表現。例如，房地產投資信託基金一直在購買更多MBS，因為其股票的高估值幫助它們籌集了現金。

摩根士丹利策略師團隊表示，銀行一旦更清楚關於這些證券的資本規則和壓力測試要求，可能會購買更多MBS。

聯準會的目標是最快在明年第１季度公佈巴塞爾協議III終局規則的新計劃。摩根士丹利策略師寫道，房利美和房地美等政府支持的抵押貸款公司也可能購買更多MBS。

從市值角度看，MBS可能不算便宜，但不像公司債那麼昂貴。摩根士丹利數據顯示，截至上月，高級別公司債的估值處於過去20年來的第3百分位，意味著其估值很少比現在更貴。MBS則處於第20百分位。

截至上週五，美國高級別公司債券的利差平均約為0.8個百分點。數據顯示，過去20年的平均利差更接近1.48個百分點。截至上週五，這些債券在今年內上漲了約8%。

Columbia Threadneedle Investments投資組合經理亞歷克斯·克里斯滕森表示，我們逐漸轉向了MBS，因為長期投資級債券的利差未能為包括發行量增加或基本面惡化在內的多項風險提供足夠的緩衝空間。

