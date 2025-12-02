美關稅收入比川普預期少千億美元 分析點出3大原因

根據萬神殿宏觀經濟分析顯示，美國關稅收入恐比預期少1000億美元。（歐新社資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕根據萬神殿宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）最近一項分析顯示，美國關稅收入遠低於白宮最初的預期，預計少了約1000億美元（約新台幣3.14兆元）。

《財星》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在今年8月曾預測，美國關稅收入將遠超過5000億美元（約新台幣15.74兆元），甚至可能接近1兆美元（約新台幣31.48兆元）。但截至11月25日的數據顯示，美國關稅和消費稅的年收入僅4000億美元（約新台幣12.59兆元）。

請繼續往下閱讀...

這一缺口源自於平均有效關稅率遠低於預期，目前預估僅12％，低於今年春季少早普遍預期的近20％。就連國會預算辦公室（CBO）也感到意外，將企業和消費者適應關稅前的平均關稅率從20.5％降至16.5％。

萬神殿宏觀美國經濟學家指出，導致平均關稅低於預期有3大原因，其中最主要的是美中關係，簡而言之，因為美國與中國貿易活動驟減，因此無法彌補新增關稅收入的缺口。

報告指出，中國進口大幅下降是首要原因，降幅高達30％。中國在美國進口總額當中的佔比已經降至僅9％，低於2024年的13％。報告發現，美企顯然正在將貿易路線轉向越南。受到遊戲機、電視和服裝進口量大幅增加的推動，來自越南的進口額已從去年的4％飆升至6％。這些商品的關稅均為20％，低於對中國進口商品徵收的50％關稅。

其次，美國總統川普首個任期內推動的政策也帶來顯著的效果，即備受矚目的北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判，最終達成了美墨加協定（USMCA）。事實證明，在協議規範下，從加拿大和墨西哥免稅進口美國的商品比例遠高於最初預期。

白宮3月預估，加拿大進口商品有38％、墨西哥進口商品約50％受規範約束。目前除了加拿大能源商品的10％關稅之外，不符合USMCA規定的商品，從加拿大進口的關稅為35％，從墨西哥進口的關稅為25％。這表明，這些國家實際平均進口關稅應分別為18和13％，但8月加拿大和墨西哥的平均進口稅僅5％，代表透過美墨加協定進入美國的進口大幅增加。

萬神殿報告指出，墨加的企業可能已更加謹慎地向美國海關提供資訊，以證明商品零件來源。在之前的關稅結構下，他們幾乎沒有動力這麼做。換句話說，墨加正在確保獲得協定中的關稅豁免，這打換了白宮的算盤，因為白宮的計算基於過往遵循比例較低的貿易情況。

最後，影響整體關稅收入的因素是免稅商品進口激增，具體而言，自動資料處理機器，包括個人電腦和用於AI的先進晶片進口量大幅飆升。這些進口目前佔總進口的9％，較2024年的4％明顯成長。高科技產品的進口激增，實際上掩蓋的8月份其他產品進口年減10％的事實。

萬神殿報告表示，這似乎只是一次獨立的情況，或者該說是為期1年的例外。團隊認為，美企目前正在減少進口商品的庫存，除此之外最高法院可能推翻現行關稅制度的約60％，這促使企業暫停或延後新的進口訂單。

如果關稅政策繼續實施，由於庫存消耗需要1年時間因此應稅進口額明年應該會恢復。據萬神殿計算，屆時每個月進口額將達360億美元（約新台幣1.13兆元），預計關稅率將回升至13％。即便如此，關稅收入仍將遠低於白宮在宣佈稅率時所預期的水準。

