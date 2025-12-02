烏克蘭炸俄國、OPEC按兵不動 國際油價急升市場超緊張

國際油價週一（1日）上漲逾 1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（1日）上漲逾 1%，主因包括烏克蘭的無人機攻擊、美國關閉委內瑞拉領空，以及 OPEC 決定在 2026 年第一季維持產量不變。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 59.32 美元，上漲 0.77 美元、漲幅 1.32%。

布蘭特原油期貨收在每桶 63.17 美元，上漲 0.79 美元、漲幅 1.27%。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「由於俄羅斯原油供應可能減少，市場目前非常緊張，大家正密切關注俄烏之間的協議是否會破裂。」

外界對美國與委內瑞拉可能爆發衝突的擔憂，遠不及對俄烏戰事的關注程度。基爾杜夫說：「我不認為會有太多人擔心委內瑞拉供應中斷。」

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示，烏克蘭的攻擊行動，加上 OPEC 的產量承諾，推動紐約早盤油價走高。

運輸全球約 1% 原油供應的「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）上週六（11月29日）表示，其位於新羅斯斯克（Novorossiysk）終端站的三座泊位之一受損，導致作業暫停。

不過持有 CPC 股份的雪佛龍（Chevron）在上週日（11月30日）晚間表示，新羅斯斯克的裝載作業仍在進行。通常情況下，該終端會使用2個泊點作業，另一個則作為備用。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出，CPC 出口終端遭攻擊的消息推升了油價。

OPEC+ 在 11 月初決定暫停增產計畫，市場原本擔心供應過剩，但該聯盟選擇維持現有目標。LSEG 高級分析師潘安（Anh Pham）表示，近期市場敘事都圍繞著供應過剩，OPEC+ 決定維持產量目標的決策，為市場帶來一定程度的信心。

