焦點股》中台：簽署加熱菸回收處理合作意向書 直衝漲停

中台資源攜手菲利浦莫里斯推加熱菸回收合作。（擷取自重大訊息觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕中台資源（6923）今早公告，與瑞士商菲利浦莫里斯台灣分公司簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，雙方將共同建置標準化回收與後端處理機制，並配合轉投資可久公司的加熱菸等商品銷售業務，建立加熱器及菸草柱的生命周期管理與循環經濟服務模式；中台一早股價直衝漲停110.5元，截至9:30分為止，股價上漲8元、暫報108.5元，成交量超過1200張。

中台指出，隨著加熱菸已在國際市場普及多年，品牌方對產品回收責任與體系化管理的要求持續提高，將運用既有處理技術與流程整合能力，協助合作夥伴導入高效率且一致性的回收與處理流程。

請繼續往下閱讀...

同時，中台也同步深化菸品後端處理技術的研發，除現行焚化方式回收能源、加熱器物理處理及資源回收外，也評估將菸草柱中的醋酸纖維回收為可再利用化學原料，並將其餘有機物導入沼氣發電流程，形成更完整的綠能循環。

中台今年前三季營收約8.6億元，毛利率由去年同期的34%提升至38%，前三季每股稅後盈餘（EPS）達2.08元，法人分析，中台營運穩健，不過成交量較少，投資人可逢低介入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法