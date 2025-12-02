自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》尖點：10月獲利跳增 帶量噴漲

2025/12/02 09:33

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點（8021）昨公布10月自結獲利，在高階鑽針供不應求帶動下，10月單月淨利5681.4萬元，年增126.1%，單月每股稅後盈餘0.4元，加上尖點昨與臻鼎-KY（4958）簽署戰略合作協議，正式建立全面的策略夥伴關係，帶動尖點一早股價開高，帶量一度上漲近5%，短線有機會挑戰歷史新高147元。

截至9:12分左右，尖點股價上漲2.97%，暫報138.5元，成交量逾1.01萬張，已超越昨日全天成交量。

尖點表示，目前客戶需求相當強勁，高階鑽針供不應求，明年高階產品在載板復甦帶動下，比重有望提高至50%，看好明年表現，目前客戶需求強勁，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶，公司已於今年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，明年新的擴產計畫持續積極規劃中。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財