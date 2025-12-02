自由電子報
三星首款三折手機今登場 分析師這樣看

2025/12/02 09:53

三星今推出Galaxy Z TriFold「三摺手機」。（圖／三星）三星今推出Galaxy Z TriFold「三摺手機」。（圖／三星）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）今（2日）推出其首款多折疊智慧手機，旨在強化其在競爭日益激烈的手機市場中的競爭力。

《路透》報導，三星首款多折疊智慧手機叫Galaxy Z TriFold，售價約359萬韓圜（約新台幣7.6萬元），它由3塊面板組成，展開後是10吋的大螢幕，較最新的Galaxy Z Fold 7手機還大25%。

報導指出，Galaxy Z TriFold是三星想藉由新技術再次領先的產品。不過有分析師認為，三折手機成本高、製造難度大，短期內應該還是小眾產品。

Galaxy Z TriFold將於12月12日先在南韓上市，之後陸續登陸中國、新加坡、台灣和阿拉伯聯合大公國，美國最快2026年第1季上市。

截至台北時間2日早上9點35分，三星電子股價暫報102400韓圜，漲幅1.59%。

