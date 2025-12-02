中國對日本下一步報復手段曝光！專家全說了

中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期對日本展開大規模抵制。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期對日本展開大規模抵制，包括呼籲中國公民避免赴日旅遊，以及全面暫停日本水產品進口等行動，專家分析，中國未來恐會在稀土、軟性內容和日企營運上做出限制，其影響恐波及日本的骨幹產業。而日本媒體也發現，近年來撤出中國或縮減業務的日本企業快速增加，自2012年高峰後迄今，已經減少了超過1000家，背後原因包含環境變化、成本上升和競爭激烈等多項因素。

日本媒體《週刊郵報》（週刊ポスト）報導，對於中國下一步可能的動作，第一生命經濟研究所的報告發出以下警訊：未來中國有可能進一步祭出稀土及其相關產品出口限制、限制日本動漫、電影等軟性內容的播放，以及限制日系企業在中國境內的營運等追加措施，其影響恐波及日本的骨幹產業。

報導提到，這讓人想到2012年日本將釣魚臺國有化時的情況，當時中國發動猛烈的對日批判，煽動民間反日情緒，示威者更演變為暴動，襲擊並洗劫日系企業的門市和工廠。

第一生命經濟研究所的資深研究員嶌峰義清認為，長期被中國風險牽動的日本，現在正是應在經濟層面加速降低依賴的時機。他表示：「「中國在人權與言論自由等議題上有其獨斷的解釋，只要認定他國具有敵意，便會施加制裁，企圖迫使對方改變立場。這與日本等民主國家的價值觀存在根本差異。未來日本的主張或行動仍可能觸怒中國政府，而每當出現這類情況，貿易領域就會面臨新的障礙。對單一企業與日本整體經濟而言，都不利於穩定發展。因此，日本應降低對中國的依賴，包括將生產基地逐步轉移至其他國家。」

報導提到，近年來撤出中國或縮減業務的日本企業快速增加。製造業方面，三菱汽車於今年 7 月終止中國的引擎生產並全面撤出；本田也關閉位於廣東的工廠，百貨零售業也接連撤退，如伊勢丹關閉上海等地的多家門市。

帝國資料銀行指出，日本企業在中國的據點數量，已從 2012 年高峰的 1 萬 4394 家，下降至 2024 年的 1 萬 3034 家，減少超過 1000 家。

其中最具代表性的案例莫過於日本製鐵。該公司於 2024 年 7 月宣布解散與中國鋼鐵巨頭寶山鋼鐵的合資企業，並削減 7 成在中國的生產能力。同時，日本製鐵積極強化在印度、泰國的布局，更收購了美國鋼鐵（U.S. Steel），引發市場高度關注。

日本經濟學者真壁昭夫表示，日本製造業撤退的背景，包括中國企業製造技術提升、勞動成本上升、市場環境變化。未來在數位家電、電子零件、半導體、汽車及汽車零組件等領域，因中國風險而選擇疏離或完全撤出中國的企業只會更多。

真壁昭夫進一步分析，表示零售業面臨中國房地產泡沫破裂、通縮加劇、削價競爭白熱化問題，特別是販售高價商品的百貨公司，生存壓力更大。

但撤出中國並不能保障企業規模能維持或增長。真壁昭夫認為，日本企業是否能在縮減或撤出中國業務的同時，推動全公司的結構改革，提升營運效率，是日本企業能否成功脫離中國依賴的關鍵。

