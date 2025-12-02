自由電子報
美星巴克違反勞動法 將賠償紐約市員工11億

2025/12/02 09:18

美國星巴克將向紐約市員工支付3500萬美元賠償。（美聯社）美國星巴克將向紐約市員工支付3500萬美元賠償。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市消費者和勞工保護部（DCWP）2022年起對星巴克展開調查，發現業者從2021年起就違反《公平工作週法》（Fair Workweek Law）達50萬次，1日達成和解後星巴克將向紐約市員工支付3500萬美元（約新台幣11億元）。

《BBC》報導，這起案件源自於數十起員工投訴，後來檢查範圍擴大到紐約市所有的星巴克門市，官員發現星巴克沒有向職員提供穩定的班表，並且隨意刪減工時。

DCWP部長馬尤加（Vilda Vera Mayuga）指出，超過1.5萬名市內星巴克員工，將獲得從2021年7月至2024年7月的每週50美元（約新台幣1570元）補貼，這是紐約市史上最高額的勞工保護和解協議。

按照和解條款，星巴克之後也必須遵守紐約市的勞動法規，亦即為員工提供固定的班表和加班機會。對此，星巴克指出紐約的勞動法很複雜，他們非常支持這項法律並且會全力配合，但其繁瑣程度在實際操作中將面臨挑戰。

