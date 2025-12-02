波動中見真章 這檔平衡型基金逆勢穩收益

11月全球股市在連漲七個月後普遍拉回整理。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕11月全球股市在連漲七個月後普遍拉回整理，儘管輝達財報亮眼、谷歌也發表被喻為當前最強的AI模型，但好消息仍敵不過市場對AI泡沫的疑慮。科技股引發股市震盪加劇，而這股壓力也擴及到科技股持股較多的平衡型基金，過去一個月的績效就顯示未能發揮投資人所要求的平衡風險目標。

基金達人分析，隨著科技股飆高，居高的股價容易因一時的風吹草動而有劇烈震盪，對於想要透過平衡型基金來穩定整體報酬表現的投資人來說，基金配置策略至關重要。

就國內投資人持有金額最多的前三大境外股債平衡基金來說，11月份單月富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金後1.32%的報酬率居於首位，其餘兩檔則因科技持股相對多，進而拖累到基金表現。該基金未重押科技股，但藉由經理人的選股擇債功力，該基金今年來仍有一成以上的漲幅，績效仍能比肩科技配置較多的同類型基金。

檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的配置邏輯，聚焦收益投資為主要原則，再進一步精選股利股與收益型資產，靈活調合混合型資產，積極提升收益與投資機會。

銀行財富管理中心分析，這檔平衡型基金在產業布局多樣且大致均衡，不易因單一類股暴漲暴跌而有過大的起伏，穩健的表現更能迎合高端資產客戶的理財需求，加以該基金近半來年化配息都保有8%以上的水準，同時美元之外，亦有日幣、澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利客戶進行資金規劃、貨幣分散，因此始終維持一定的銷售熱度。

理財達人表示，近幾個月來金融市場不時有大幅震盪，且出現股、債和產業板塊輪動的節奏快速跡象，預期股債平衡配置的穩健策略還是短期間的投資主旋律。股債平衡型基金是基本款的分散配置，建議投資人在選擇這類型基金時，不妨深入了解配置內涵，精選真正做到多元分散的股債平衡型基金，自然能從從容容靈活接招市場變化球。

國人持有金額前三大境外平衡型基金績效（%）

基金/績效% 一個月 今年以來 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 1.32 10.17 摩根多重收益基金 （歐元） - A股（每季派息） 0.36 8.05 安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） -0.21 10.36

資料來源：境外基金觀測站，截至2025/10月底之國人持有規模前三大境外平衡型基金。理柏資訊，原幣績效截至2025/11/30。製表：記者吳滋雅。

